WSJ рассказала о главных проблемах наступления ВСУ

ВСУ не обладают достаточными силами для наступления и испытывают дефицит современного оружия и артиллерийских боеприпасов, сообщает WSJ со ссылкой на опрошенных экспертов. О больших потерях ВСУ сообщает и Минобороны России

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с наступлением на юге, где расположены хорошо укрепленные позиции российских войск, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на действующих военных ВСУ и аналитиков.

Как отмечает газета, ВСУ предпринимают попытки наступать на юге и востоке, в то время как российские силы атакуют на северо-востоке — в районе Купянска (Харьковская область). «Москва рассчитывает, что украинское контрнаступление провалится, а конфликт превратится в затяжную войну на истощение, в которой Россия с ее огромным военно-промышленным комплексом и населением, в три раза превышающим население Украины, будет иметь явное преимущество», — говорится в статье.

Сержант ВСУ Олесь Маляревич сообщил газете, что российские войска на купянском направлении начали применять тактику атак небольшими отрядами, а обстрелы с их стороны кратно увеличились. Об этом же сообщают опрошенные на местах солдаты, отмечая преимущество России в артиллерийских и минометных боеприпасах, а также в боевых вертолетах. «Украинские войска испытывают давление со стороны российских сил, поддерживаемых элитными воинскими частями и воздушно-десантными войсками», — пишет WSJ.

Военный аналитик и бывший полковник украинской армии Сергей Грабский указал, что Украине не было смысла начинать свое контрнаступление, так как российские войска сильно превышают возможности ВСУ. «Для подобной инициативы нам нужно располагать силами, в три раза превышающими соперника, иметь преимущество в артиллерии и контроль в воздухе», — заявил он, отметив, что все вышеуказанные критерии не были соблюдены. По его словам, ВСУ хоть и испытывают нехватку современного оружия и артиллерийских боеприпасов, до сих пор не задействовали в полной мере свой военный потенциал.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признали, что оно идет медленно. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял темпы наступления сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, он хотел бы начать контрнаступление «намного раньше», но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Британское издание Times со ссылкой на главу лондонской расследовательской фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти ранее писало, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии и так называемой линией Суровикина.

«Линия Суровикина» представляет из себя обширную сеть траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления любой атаки. Генерал армии Сергей Суровикин был назначен главкомом ВКС в конце ноября 2017 года, а в октябре 2022 года был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации. В январе Суровикина во главе объединенной группировки войск сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов, Суровикин стал его заместителем. 22 августа РБК узнал об освобождении генерала от должности главкома ВКС. Суровикин не появлялся в публичном пространстве с 24 июня — после мятежа ЧВК «Вагнер».

Российское Минобороны неоднократно заявляло о срыве украинского наступления и больших потерях Киева. Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что Украина на тот момент уже потеряла 259 танков и 780 бронемашин. Спустя месяц, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Российский лидер на это ответил: «Больше, уже больше».

Москва называет целью военной операции на Украине защиту населения Донбасса и противодействие угрозе из-за планов соседней страны вступить в НАТО. Кремль не раз критиковал военную помощь Киеву со стороны Запада и призывал вернуться к мирным переговорам. Украинские власти настаивают на выводе войск, но российская сторона категорически отвергает это требование, как и предложения об отказе от новых регионов, вошедших в состав страны по итогам референдумов.