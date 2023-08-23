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ГУР Украины объяснила атаки на «Москва-Сити» психологическим воздействием

Разведка Украины объяснила атаки дронов на «Москва-Сити» психологическим воздействием
Сюжет
Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
Этой ночью беспилотники в очередной раз атаковали «Москва-Сити». В украинской разведке заявили, что атаки имеют целью психологическое воздействие. Москва назвала их попыткой отыграться на мирных жителях за провал контрнаступления
Фото: Денис Бочаров / news.ru / Global Look Press
Фото: Денис Бочаров / news.ru / Global Look Press

Целью атак беспилотников на башни «Москва-Сити» было оказание психологического воздействия, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

В то же время представитель ГУР утверждает, что дроны направляются «исключительно в те места, где расположены спецслужбы, офисы, министерства, другие учреждения, которые задействованы в реализации и планировании» спецоперации на Украине.

Москва и другие российские регионы неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников. В ночь на 23 августа два беспилотника сбили в Химкинском и Можайском районах Подмосковья, еще один столкнулся со зданием в «Москва-Сити». Повреждение получила одна из башен Moscow Towers — там выбило окно. Также остекление повреждено в расположенных рядом пятиэтажках. Пострадавших, по данным Минобороны, не было.

Последствия попадания беспилотника в строящееся здание комплекса &laquo;Москва-Сити&raquo; Последствия попадания беспилотника в строящееся здание комплекса &laquo;Москва-Сити&raquo; Последствия попадания беспилотника в строящееся здание комплекса &laquo;Москва-Сити&raquo; Оперативные службы на месте падения обломков БПЛА в микрорайоне Старбеево в Химках Оперативные службы на месте падения обломков БПЛА в микрорайоне Старбеево в Химках Место падения обломков БПЛА в микрорайоне Старбеево в Химках Последствия попадания беспилотника в частный&nbsp;дом&nbsp;в квартале Старбеево&nbsp;в Химках

Российское Минобороны обвиняет в атаках дронов Украину, а МИД неоднократно заявлял, что Москва не оставит без ответа подобные атаки. «Видим в таких действиях Киева и его натовских кураторов трусливую попытку в бессильной злобе отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал так называемого «контрнаступа» и неспособность изменить в свою пользу ситуацию на линии боевого соприкосновения, несмотря на массированную западную помощь», — заявила представитель МИДа Мария Захарова.

Беспилотники атакуют столичный регион шестые сутки подряд.

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  • Ночью 18 августа обломки дрона после уничтожения его силами ПВО упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной.
  • На следующий день средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был подавлен беспилотник в Красногорске, он упал у деревни Путилково.
  • 20 августа силы РЭБ подавили дрон над территорией Ступинского района Московской области, он упал в безлюдном районе.
  • Утром 21 августа были уничтожены два беспилотника: один — в Одинцовском районе Подмосковья, другой — в Истринском.
  • В ночь на 22 августа средства ПВО сбили еще два дрона, один упал в окрестностях Красногорска, другой — в районе поселка Часцы Одинцовского городского округа

До этого «Москва-Сити» также становилась целью дронов несколько раз. В частности, 1 августа были атакованы башня в «IQ-квартале», где находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. В ночь на 30 июля атаке украинского беспилотника подверглось то же здание в «Москва-Сити», а также башня «Око-2». В Кремле после этих инцидентов заявили, что «угроза существует, она очевидна, меры принимаются».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
беспилотники Москва Москва-Сити Военная операция на Украине Украина
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