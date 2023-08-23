Захарова: Москва ответит на удары Киева дронами по Москве и другим регионам

МИД пообещал Украине ответ на удары беспилотников по Москве и регионам

Поврежденный фасад высотного здания в Москва-Сити (Фото: Reuters)

Россия не оставит без ответа атаки украинских беспилотников на Москву и другие регионы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликовала пресс-служба ведомства.

«Подобные действия <...> станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации. Не оставят их без ответа и наши вооруженные силы», — заявила дипломат.

Также Москва не намерена оставлять без внимания действия западных спецслужб, которые предоставляют Киеву разведданные: на их основе выстраиваются маршруты движения дронов, уточнила она.

Захарова назвала атаки попыткой «отыграться на гражданских объектах» на фоне неудачного контрнаступления Киева.

Москва и другие российские регионы неоднократно подвергались атакам беспилотников с начала спецоперации. Российские власти возлагали ответственность за них на Украину.

Москва и область к 23 августа подвергались атакам дронов шесть дней подряд, всего их было более десяти. При последней атаке два беспилотника сбили в Химкинском и Можайском районах, еще один столкнулся со зданием в «Москва-Сити». Пострадавших, по данным Минобороны, не было.

В тот же день, 23 августа, белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели троих человек при обстреле территории санатория в селе Лавы Валуйского округа. Санаторий, по словам губернатора, атаковал беспилотник: дрон сбросил бомбу, когда на улице были люди.

Позже губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщил, что над регионом сбили два беспилотника. Силы ПВО уничтожили дроны близ поселка Шайковка в Кировском районе области. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, не было.