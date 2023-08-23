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Саммит БРИКС ,  
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Си Цзиньпин заявил о преследующем мир менталитете холодной войны

Си Цзиньпин: мир преследуют менталитет холодной войны и геополитическая напряженность
Сюжет
Саммит БРИКС
Си Цзиньпин считает, что в мире сохраняется менталитет холодной войны, геополитическая обстановка становится напряженной. Страны БРИКС должны укреплять партнерство в разных сферах и способствовать снижению напряженности, заявил он
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Gianluigi Guercia / Reuters)

В мире еще сохраняется менталитет холодной войны, а геополитическая обстановка становится напряженной, заявил лидер Китая Си Цзиньпин на саммите глав стран БРИКС. РБК вел трансляцию.

«Менталитет холодной войны все еще преследует наш мир, геополитическая обстановка становится напряженной. Страны БРИКС должны следовать пути мирного развития. Они должны укреплять стратегическое партнерство БРИКС. <...> Мы должны поддерживать друг друга по вопросам, которые представляют ключевые интересы наших стран, мы должны нарастить координацию по региональным и международным вопросам», — сказал китайский лидер.

Он отметил, что «встать на путь всеобщей безопасности» страны смогут, только придерживаясь «новой концепции безопасности, основанной на общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности». Си Цзиньпин призвал уважать любые пути модернизации, которые выбирают страны. «Мы должны бороться с системным противостоянием и противостоянием цивилизаций», — добавил он.

Китайский лидер также призвал к сотрудничеству стран БРИКС в развитии искусственного интеллекта, образования, традиций. Си выступил за ускорение расширения блока.

Российский МИД, комментируя итоги прошедшего в начале июля в Вильнюсе саммита НАТО, заявлял, что блок окончательно вернулся к «схемам холодной войны», только теперь на основе идеологии разделения мира на «демократии и автократии».

В ведомстве отмечали неспособность альянса адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире, а также последовательное «понижение порога применения силы» и «укрепление ядерного компонента в военном планировании».

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Страны — члены альянса в совместном коммюнике от 11 июля подтвердили намерение упростить процедуру вступления Украины в НАТО. Так, для страны отменят первый этап процесса вступления в альянс и не будут обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. В то же время там отказались назвать конкретные сроки вступления страны в альянс, подчеркнув, что это будет возможно только по завершении конфликта.

Также в ходе саммита страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности Украины. В документе они перечислили обязательства по долгосрочному обеспечению безопасности Украины, в том числе предоставление военной техники, помощь в подготовке военных, предоставление разведданных.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что эти гарантии важны для украинцев, но не должны заменять членство в НАТО.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и выступает против вступления Украины в НАТО.

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Си Цзиньпин холодная война БРИКС
Си Цзиньпин фото

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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