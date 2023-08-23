Основной день саммита БРИКС. Трансляция

Ключевой вопрос саммита — расширение числа членов организации. Власти ЮАР сообщали, что заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран. Лидеры стран собираются во второй день в том числе обсудить и этот, ключевой вопрос.

23 августа пройдут две сессии. На первой, закрытой, которая продлится 1,5 часа, лидеры БРИКС обсудят чувствительные глобальные вопросы — геополитика, вопросы безопасности, финансы и экономика, говорил РБК посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южной Африки, шерпа ЮАР в БРИКС, профессор Анил Суклал. После этого будет открытая часть, где, кроме лидеров БРИКС, будут представители Делового совета, Женского делового альянса и Нового банка развития БРИКС. Второй день закончится подписанием итоговой декларации.