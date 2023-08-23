Пентагон заявил о попытках России нарушить работу Starlink на Украине

Россия предпринимает попытки нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, но они не имели успеха, заявил командующий Космическими силами США. Минобороны России сообщало об уничтожении терминалов Starlink

Фото: Нина Ляшонок / Global Look Press

Россия пытается нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен, передает The Washington Post. Он назвал попытки безуспешными.

«Мы действительно наблюдаем последствия этого на Украине с группой спутников Starlink. Русские пытаются ее заглушить», — сказал он.

Салтцмен добавил, что США рассчитывают вывести на околоземную орбиту около 1 тыс. спутников, чтобы оказать своим военным поддержку, добиться превосходства в космосе и подготовиться к противостоянию с Китаем в этой зоне.

Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении терминалов Starlink. Так, 12 августа российские военные ударом из РСЗО «Торнадо-С» уничтожили пункт управления с терминалом Starlink в Николаевке.

В начале июля удар был нанесен по станции спутниковой связи ВСУ Starlink на соледаро-артемовском направлении.

Издание «Страна» писало, что после начала спецоперации на Украине ВСУ получили доступ к Starlink — Киеву передали около 25 тыс. терминалов. Основатель SpaceX Илон Маск оценивал затраты на работу спутниковой системы на Украине в $80 млн. На Украине используется около 42 тыс. терминалов Starlink, писала NYT.

Маск осенью 2022 года заявил, что SpaceX не может бесконечно оплачивать услуги Starlink на Украине, и просил Минобороны США взять финансирование на себя. Позже он передумал и заявил, что корпорация продолжит бесплатное предоставление спутников связи Киеву.

Тем не менее источники NYT сообщали, что миллиардер частично отключал на Украине Starlink за неуплату. В конце 2022 года в стране перестали работать 1,3 тыс. терминалов, так как Киев не выплатил положенные ежемесячно $2,5 тыс. за каждый (то есть общая сумма — $3,25 млн).

В середине июля украинская сторона пожаловалась, что компьютеры, которые получают доступ в интернет через терминалы Starlink, находятся в повышенной группе риска кибератак.