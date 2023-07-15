На Украине заявили, что Starlink ставит компьютеры под угрозы кибератак

Компьютеры, которые получают доступ в интернет через терминалы Starlink, находятся в повышенной группе риска кибератак, сообщает украинская государственная команда реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютеров CERT-UA в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«В группе повышенного риска находятся ЭВМ, находящиеся за пределами периметра защиты, в том числе те, которые для доступа в Интернет используют терминалы Starlink», — говорится в сообщении.

Starlink — проект по созданию системы спутников, целью которой является обеспечение глобального доступа к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

В CERT-UA сообщили, что «одной из наиболее персистентных киберугроз является [хакерская группа] UAC-0010 (Armageddon)». По данным организации, их деятельность осуществляется бывшими украинскими «офицерами» в Крыму, которые в 2014 году перешли на сторону России.

«Основной задачей группировки является кибершпионаж в отношении сил безопасности и обороны Украины», — сообщили в CERT-UA.

SpaceX начала поставку Украине терминалов Starlink после начала военной операции России. Система Starlink используют сеть из почти 4 тыс. спутников, запущенных компанией на низкую околоземную орбиту. Компания утверждала, что терминалы предоставляются в первую очередь для гуманитарных целей — налаживания связи в пострадавших районах, больницах. Тем не менее, они использовались украинскими войсками. Вице-премьер — министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров сообщил, что Украина располагает 30 тыс. терминалов Starlink. По его словам, Starlink позволяет украинским войскам управлять беспилотниками, получать разведывательные данные и общаться друг с другом в районах, где нет безопасных сетей.



В начале февраля SpaceX ограничила возможность использовать сети Starlink для управления дронами. «Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. <...> Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали это в наступательных целях», — говорила президент компании Гвинн Шотвелл. Позже сам Маск объяснил, что не хочет допустить эскалации конфликта. По его словам, сеть Starlink используется на линии боестолкновения, где отсутствуют другие возможности подключения к интернету.