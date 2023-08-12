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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении пункта ВСУ с терминалом Starlink

Минобороны заявило об уничтожении пункта ВСУ с терминалом Starlink
Сюжет
Военная операция на Украине
РСЗО &laquo;Торнадо-С&raquo;
РСЗО «Торнадо-С» (Фото: Минобороны России)

Российские военные ударом из РСЗО «Торнадо-С» уничтожили пункт управления подразделения иностранных наемников ВСУ с терминалом спутниковой связи Starlink в Николаевке, сообщает Минобороны России.

Министерство не уточняет местоположение Николаевки. Этот топоним очень распространен на Украине. Десятки населенных пунктов с таким названием существуют более чем в десяти регионах.

Издание «Страна» писала, что украинские военные получили доступ к Starlink (сеть спутниковой связи развивает SpaceX Илона Маска) после начала российской военной операции. В общей сложности Киеву передали около 25 тыс. терминалов Starlink. Маск оценивал затраты на работу спутниковой системы на Украине в $80 млн.

Осенью прошлого года бизнесмен заявлял, что SpaceX не может бесконечно оплачивать услуги Starlink на Украине и просил Пентагон взять финансирование на себя. Позже Маск передумал и заявил, что бесплатное предоставление спутников связи Киеву будет продолжено.

Минобороны России не впервые сообщает об уничтожении терминалов Starlink. В начале июля удар был нанесен по станции спутниковой связи ВСУ на соледаро-артемовском направлении, сообщали в министерстве.

Минобороны заявило об уничтожении пункта ВСУ с терминалом Starlink
Минобороны заявило об уничтожении пункта ВСУ с терминалом Starlink

Теги
Военная операция на Украине Starlink ВСУ Минобороны
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