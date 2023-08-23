Траты на патриотическое воспитание в России в два раза превысили план

На проект «Патриотическое воспитание» в 2022 году планировали выделить 5 млрд руб., но потратили более 11 млрд. Средства пошли, например, на закупку государственной символики для школ, где теперь проходят церемонии поднятия флага

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 2022 году на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание» пошло 11,4 млрд руб. при том, что планировалось потратить только 5 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета прошлого года.

По сравнению с 2021 годом траты выросли в три раза — тогда было израсходовано 3,4 млрд руб.

Средства были направлены на:

оплату труда и обеспечение деятельности новых сотрудников школ — советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

покупку комплектов государственных символов для 11 тыс. школ (всего их в России примерно 40 тыс.);

обновление экспозиционного оборудования некоторых мультимедийных парков «Россия — моя история»;

проведение патриотических мероприятий, в частности, вовлечение детей в «Российское движение школьников» (стало частью организации детей и молодежи «Движение первых»);

развитие системы гражданского и патриотического воспитания;

проведение конкурса «Большая перемена».

В прошлом году власти приступили к реализации сразу нескольких идей, связанных с патриотическим воспитанием детей. Весной глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил , что с 1 сентября нового учебного года в каждой школе будет проходить церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. Министр говорил, что считает эту практику «важным элементом» патриотического воспитания школьников.

В мае, к столетию пионерии, в Госдуму внесли законопроект о всероссийском детском движении. Путин поддержал идею о его создании и в середине июня подписал соответствующий закон. Позднее он возглавил наблюдательный совет движения. В декабре в Москве прошел первый съезд движения, на котором путем голосования участников было выбрано название «Движение первых».