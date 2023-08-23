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Траты на патриотическое воспитание в России в два раза превысили план

«Известия»: траты на патриотическое воспитание в России в 2 раза превысили план
На проект «Патриотическое воспитание» в 2022 году планировали выделить 5 млрд руб., но потратили более 11 млрд. Средства пошли, например, на закупку государственной символики для школ, где теперь проходят церемонии поднятия флага
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 2022 году на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание» пошло 11,4 млрд руб. при том, что планировалось потратить только 5 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета прошлого года.

По сравнению с 2021 годом траты выросли в три раза — тогда было израсходовано 3,4 млрд руб.

Средства были направлены на:

  • оплату труда и обеспечение деятельности новых сотрудников школ — советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
  • покупку комплектов государственных символов для 11 тыс. школ (всего их в России примерно 40 тыс.);
  • обновление экспозиционного оборудования некоторых мультимедийных парков «Россия — моя история»;
  • проведение патриотических мероприятий, в частности, вовлечение детей в «Российское движение школьников» (стало частью организации детей и молодежи «Движение первых»);
  • развитие системы гражданского и патриотического воспитания;
  • проведение конкурса «Большая перемена».

В прошлом году власти приступили к реализации сразу нескольких идей, связанных с патриотическим воспитанием детей. Весной глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября нового учебного года в каждой школе будет проходить церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. Министр говорил, что считает эту практику «важным элементом» патриотического воспитания школьников.

В мае, к столетию пионерии, в Госдуму внесли законопроект о всероссийском детском движении. Путин поддержал идею о его создании и в середине июня подписал соответствующий закон. Позднее он возглавил наблюдательный совет движения. В декабре в Москве прошел первый съезд движения, на котором путем голосования участников было выбрано название «Движение первых».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
патриотическое воспитание расходы бюджета
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