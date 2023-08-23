Траты на патриотическое воспитание в России в два раза превысили план
В 2022 году на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание» пошло 11,4 млрд руб. при том, что планировалось потратить только 5 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета прошлого года.
По сравнению с 2021 годом траты выросли в три раза — тогда было израсходовано 3,4 млрд руб.
Средства были направлены на:
- оплату труда и обеспечение деятельности новых сотрудников школ — советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
- покупку комплектов государственных символов для 11 тыс. школ (всего их в России примерно 40 тыс.);
- обновление экспозиционного оборудования некоторых мультимедийных парков «Россия — моя история»;
- проведение патриотических мероприятий, в частности, вовлечение детей в «Российское движение школьников» (стало частью организации детей и молодежи «Движение первых»);
- развитие системы гражданского и патриотического воспитания;
- проведение конкурса «Большая перемена».
сообщил, что с 1 сентября нового учебного года в каждой школе будет проходить церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна. Министр говорил, что считает эту практику «важным элементом» патриотического воспитания школьников.
В мае, к столетию пионерии, в Госдуму внесли законопроект о всероссийском детском движении. Путин поддержал идею о его создании и в середине июня подписал соответствующий закон. Позднее он возглавил наблюдательный совет движения. В декабре в Москве прошел первый съезд движения, на котором путем голосования участников было выбрано название «Движение первых».