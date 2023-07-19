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Путин призвал воспитывать «не квасной» патриотизм через видеоигры

Владимир Путин: видеоигры должны воспитывать общечеловеческие ценности и патриотизм
Видеоигры должны быть на «стыке искусства и воспитания», помогать «найти себя», считает президент. Кроме того, игры должны помогать воспитывать и патриотизм, но «не квасной»

Путин призвал воспитывать «не квасной» патриотизм через видеоигры
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Видеоигры должны воспитывать «общечеловеческие ценности», а также основательный, а «не квасной» патриотизм, заявил в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент Владимир Путин. Трансляция велась на странице организации во «ВКонтакте».

На заседании обсуждался в том числе вопрос о развитии российской игровой индустрии.

«Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — тоже в хорошем смысле слова, не квасного, а такого широкого с гуманитарной точки зрения, основательного», — сказал он.

Путин также поддержал мнение о том, что игры должны быть на «стыке искусства и воспитания».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что игровая индустрия уже обогнала рынок кино и музыки. По данным ВЦИОМа, каждый четвертый (23%) россиянин регулярно играет в видеоигры, напомнил он.

«И, конечно, вопрос, в какие игры мы играем. К сожалению, российских движков, на которых мы могли платформу создавать, наши игры, пока нет», — сказал вице-премьер.

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Чернышенко также сообщил, что в рамках политики импортозамещения софта создан индустриальный центр компетенций, его возглавляют представители «ВКонтакте», и они, по его словам, обеспечивают создание такого движка.

В 2022 году рынок онлайн-игр в России потерял 80% своего объема по сравнению с предшествующим, заявлял глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. В 2021 году, по его словам, объем рынка оценивался почти в 100 млрд руб., а ежегодный рост составлял 10%.

Основными причинами падения рынка Плуготаренко называл отток мейджеров, релокацию российских студий и препятствия в осуществлении финансовых операций. Барьерами для развития рынка игр в России он счел отсутствие системного финансирования, «неясный социальный статус гейминга», низкую мотивацию сотрудников студий и «несостоятельный диалог» между государством и разработчиками.

Аналитики отмечали, что до марта 2022 года 90% поставщиков игр в России были иностранные компании, а отечественные разработчики зависели от зарубежного софта и игровых платформ.

Правительство обсуждает создание российского разработчика и издателя видеоигр, на это может понадобиться до $50 млрд, писал в конце прошлого года «Коммерсантъ». В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко указывали, что поддержку игровой индустрии могут выделить в отдельный федеральный проект. Там отмечали, что вопрос об источниках финансирования прорабатывается.

Путин обещал поставить вопрос о продвижении отечественных видеоигр на саммите БРИКС. Российские разработчики пожаловались на трудности с доступом к китайскому рынку: для этого нужны лицензии, но власти КНР их не выдают.

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политик, президент России

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