Путин возглавит набсовет нового движения детей и молодежи

Возглавить набсовет президенту предложила участница форума «Большая перемена». Закон о создании нового движения Путин подписал на прошлой неделе. Среди его целей — содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Владимир Путин во время общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена» сообщил, что возглавит наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Трансляцию вел РБК. Предложение принять этот пост озвучила одна из участниц конкурса.

«Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — сказал глава государства.

Законопроект о всероссийском детском движении внесли в Госдуму в мае, к дате 100-летия пионерии. Оно объединит школьников и студентов в возрасте от шести до 18 лет, членами потенциально могут стать более 18 млн детей. Первичные ячейки движения создадут в школах и колледжах. Поправки ко второму второму чтению разрешили передавать в собственность нового движения имущество: речь идет в первую очередь о бывших домах пионеров и детских лагерях.

Замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов в интервью РБК рассказывал, что новое детское движение может стать «ключевым оператором детского отдыха» и у его участников может быть приоритет при распределении путевок в детские лагеря.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что учредительный съезд организации, который и объявит о ее создании, может состояться во второй половине июля, а первый съезд с детьми-делегатами — в декабре 2022 года.

На этом съезде участники движения должны будут сами выбрать его название. Изначально планировалось, что движение будет называться «Большая перемена», однако во втором чтении Госдума исключила из законопроекта этот вариант. В начале июля нижняя палата, а затем и Совет Федерации одобрили законопроект, а 14-го числа его подписал Путин.

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Цель закона о детском движении - содействие государственной политики в интересах детей и молодежи, а также для участия в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга. Движение сможет получать субсидии из федерального бюджета, направлять средства в региональные отделения, и получать от регионов движимое и недвижимое имущество.

При этом ни о каком возрождении пионерии речи не идет, отметили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «никто ничего детям навязывать не собирается» и они сами будут «генератором идей». Он также отметил, что новое движение не создается как организация и будет работать в более гибком формате, а уже существующие организации смогут двигаться «под его зонтиком».