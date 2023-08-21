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Воробьев доложил Путину о двух сбитых в Подмосковье беспилотниках

Губернатор Подмосковья Воробьев доложил Путину о двух сбитых в регионе украинских дронах
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Воробьев и&nbsp;Владимир&nbsp;Путин
Андрей Воробьев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о двух беспилотных аппаратах, которые были сбиты силами ПВО. Разговор произошел во время рабочей встречи президента и губернатора в Кремле.

«На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее Минобороны сообщило, что на подлете к Москве были сбиты два украинских беспилотника. В 6:50 дрон упал в Одинцовском районе области, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Аппарат упал в районе поселка Покровское, он находится примерно в 25 км по прямой к западу от Одинцово. Пострадавших не было. сообщили в Минобороны.

Столичные аэропорты Домодедово и Внуково ограничили вылет и прилет самолетов.

В 8:16 еще один украинский беспилотник был сбит над Истринским районом Московской области. В военном ведомстве отметили, что аппарат был «своевременно обнаружен и уничтожен».

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — написал об инциденте столичный мэр Сергей Собянин.

Беспилотники в Московской области сбивают четвертый день подряд. Накануне, 20 августа, дроны сбили в четырех регионах России: Курске, Московской, Ростовской и Белгородской областях.

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