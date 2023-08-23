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Аэропорты Москвы прекратили принимать и отправлять самолеты

Столичные аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По данным телеграм-каналов Baza и «112», в аэропортах объявлен план «Ковер», который вводят при появлении в воздушном пространстве неопознанных летательных объектов и применении оружия и боевой техники по воздушному судну-нарушителю. Во время действия «Ковра» в данном районе может летать только военная и поисково-спасательная авиация.

В последние дни подобные меры вводились на фоне атак беспилотников на Москву.

«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента пишет о хлопке в районе Москва-Сити, там также был виден дым. «112» опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент взрыва. Baza сообщает, что звуки взрывов также слышали жители подмосковных Химок.

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