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США нашли на задержанной яхте российского бизнесмена яйцо Фаберже

Предполагаемое яйцо Фаберже нашли на яхте, прибывшей в США с Фиджи. Речь может идти о яхте Amadea, которую Вашингтон связывает с попавшим под санкции Керимовым. Защита настаивает, что судном владеет бизнесмен Худайнатов
Фото: Marco Garcia / Reuters
Фото: Marco Garcia / Reuters

На борту одной из арестованных суперъяхт, принадлежащей «российскому олигарху», было найдено, предположительно, яйцо Фаберже, сообщила замглавы Минюста США Лиза Монако, передает The Guardian.

«Мы находим [на арестованных яхтах] действительно интересные вещи <...> На одной из этих [яхт] было яйцо Фаберже — или предполагаемое яйцо Фаберже. Так что становится все интереснее», — сказала она.

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Монако не уточнила, о какой именно яхте идет речь, но сообщила, что судно в июне прибыло с Фиджи и сейчас пришвартовано в заливе Сан-Диего. Как напомнил Guardian, в прошлом месяце туда доставили суперъяхту Amadea, арестованную на Фиджи по запросу США. Американские власти считают, что судно связано с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым (Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в $13,1 млрд), попавшим под санкции.

Официально же яхта принадлежит компании Millemarin Investments, зарегистрированной на Каймановых островах. По словам адвоката Файзала Ханиффа, представляющего интересы компании, к Керимову судно отношения не имеет и принадлежит другому российскому бизнесмену — владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову, которого в санкционном списке нет (санкции против Худайнатова ввел ЕС, США ограничения не накладывали). РБК направил запрос в АО «ННК-ОЙЛ».

Помощник Керимова Алексей Красовский, в свою очередь, сказал РБК, что «депутаты и сенаторы давно уже подают декларации о принадлежащем им имуществе». «Все имущество Сулеймана Абусаидовича также указано в декларации», — отметил он.

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Фаберже яхта Фиджи Минюст США санкции арест активов
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