США нашли на задержанной яхте российского бизнесмена яйцо Фаберже
На борту одной из арестованных суперъяхт, принадлежащей «российскому олигарху», было найдено, предположительно, яйцо Фаберже, сообщила замглавы Минюста США Лиза Монако, передает The Guardian.
«Мы находим [на арестованных яхтах] действительно интересные вещи <...> На одной из этих [яхт] было яйцо Фаберже — или предполагаемое яйцо Фаберже. Так что становится все интереснее», — сказала она.
Монако не уточнила, о какой именно яхте идет речь, но сообщила, что судно в июне прибыло с Фиджи и сейчас пришвартовано в заливе Сан-Диего. Как напомнил Guardian, в прошлом месяце туда доставили суперъяхту Amadea, арестованную на Фиджи по запросу США. Американские власти считают, что судно связано с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым (Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в $13,1 млрд), попавшим под санкции.
Официально же яхта принадлежит компании Millemarin Investments, зарегистрированной на Каймановых островах. По словам адвоката Файзала Ханиффа, представляющего интересы компании, к Керимову судно отношения не имеет и принадлежит другому российскому бизнесмену — владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову, которого в санкционном списке нет (санкции против Худайнатова ввел ЕС, США ограничения не накладывали). РБК направил запрос в АО «ННК-ОЙЛ».
Помощник Керимова Алексей Красовский, в свою очередь, сказал РБК, что «депутаты и сенаторы давно уже подают декларации о принадлежащем им имуществе». «Все имущество Сулеймана Абусаидовича также указано в декларации», — отметил он.