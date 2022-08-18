Суд в Петербурге прекратил дело градозащитника Кононова о «дискредитации»
Санкт-Петербургский городской суд снова отменил штраф градозащитнику Александру Кононову по делу о «дискредитации использования вооруженных сил», сообщает пресс-служба судов.
Производство по делу прекратили за истечением срока давности. Это нереабилитирующее обстоятельство, то есть Кононов не сможет требовать компенсации за привлечение к ответственности.
Ленинский суд оштрафовал Кононова за «дискредитацию» 17 мая: сотрудники центра «Э» петербургской полиции составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП после того, как нашли в чате «Тройка» в Telegram несколько постов с фотографиями и скриншотами со страницы пользователя, который подписывался как Aleksander Kononov.
Градозащитник не признал вину, обжаловал штраф, назвал случившееся «провокацией и политическим заказом» и в ходе рассмотрении апелляции обратил внимание судьи на нарушения в протоколе. Защита предоставила результаты лингвистической экспертизы, в ходе которой признаков дискредитации ВС в приписываемых Кононову постах не было выявлено. В результате 14 июня штраф был отменен городским судом Санкт-Петербурга, дело отправили на новое рассмотрение, однако 28 июня Ленинский суд вновь назначил штраф 40 тыс. руб.
Статья о дискредитации ВС появилась в КоАП в марте, после начала российской военной операции на Украине. За первый месяц с момента введения новой статьи по стране в суды поступило более 600 дел о «дискредитации», причем Санкт-Петербург вошел в тройку регионов — лидеров по числу таких протоколов.
Кононов до недавнего времени занимал должность зампредседателя совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Отделение было расформировано в конце июня, Кононов лишился своего поста. Это произошло незадолго до выборной конференции отделения на фоне продолжающегося с конца февраля прошлого года конфликта в петербургском ВООПИиКе, пишет «Деловой Петербург».
8 июля Кононов сообщил, что его задержали и доставили в отделение полиции после поданного против него заявления. Причины задержания не уточнялись.