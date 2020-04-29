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Патриарх запретил Кураеву служить в церкви из-за «оскорблений» в блоге

Протодиакона запретили в служении вплоть до рассмотрения его дела церковным судом
Андрей Кураев
Андрей Кураев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл подписал указ о запрете протодиакону Андрею Кураеву совершать священнодействия.

«Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», — говорится в указе, опубликованном на сайте Московской городской епархии.

Причиной вынесения такого решения в указе названо то, что Кураев «публично оскорблял память» умершего недавно после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.

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В патриаршем указе поведение Кураева названо «безнравственным» и «особенно циничным», отмечается, что оно «вызвало возмущение» архиереев, клириков и паствы РПЦ. Патриарх также отметил, что ранее ему также поступали жалобы на поступки Кураева. Теперь по всем жалобам Кураеву предстоит ответить перед епархиальным церковным судом.

«По закону. И по совести», — прокомментировал указ патриарха в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В соответствии с утвержденным в 2014 году Священным синодом положением, запрещение в служении может быть снято с клирика указом правящего архиерея досрочно («если клирик принес достойные плоды покаяния до истечения срока наказания»), либо продлено («если клирик пребывает нераскаянным»).

В случае «упорного нераскаяния» может быть поднят вопрос о снятии с клирика сана.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Андрей Кураев, патриарх Кирилл
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