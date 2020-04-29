Патриарх запретил Кураеву служить в церкви из-за «оскорблений» в блоге

«По закону. И по совести», — прокомментировал указ патриарха в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В соответствии с утвержденным в 2014 году Священным синодом положением, запрещение в служении может быть снято с клирика указом правящего архиерея досрочно («если клирик принес достойные плоды покаяния до истечения срока наказания»), либо продлено («если клирик пребывает нераскаянным»).

В случае «упорного нераскаяния» может быть поднят вопрос о снятии с клирика сана.