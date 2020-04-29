Патриарх запретил Кураеву служить в церкви из-за «оскорблений» в блоге
Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл подписал указ о запрете протодиакону Андрею Кураеву совершать священнодействия.
«Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», — говорится в указе, опубликованном на сайте Московской городской епархии.
Причиной вынесения такого решения в указе названо то, что Кураев «публично оскорблял память» умершего недавно после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
В патриаршем указе поведение Кураева названо «безнравственным» и «особенно циничным», отмечается, что оно «вызвало возмущение» архиереев, клириков и паствы РПЦ. Патриарх также отметил, что ранее ему также поступали жалобы на поступки Кураева. Теперь по всем жалобам Кураеву предстоит ответить перед епархиальным церковным судом.