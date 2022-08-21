Вице-канцлер ФРГ счел запуск «Северного потока-2» уступкой России

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Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» означал бы уступку президенту России Владимиру Путину, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Об этом сообщает Tagesschau.

По мнению Хабека, запуск российского трубопровода означал бы, что Германия признает правоту Путина. «Но это неправда!» — указал министр.

Кроме того, министр отметил, что Россия сокращает поставки по «Северному потоку», хотя трубопровод, по его утверждению, «полностью работоспособен». «Значит, предположение о том, что по нему больше не может прокачиваться газ, является российской пропагандой», — заявил Хабек.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он состоит из двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. Прокладка трубопровода осложнялась санкциями США, его достроили в сентябре 2021 года.

Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», после того как российские власти признали независимость ДНР и ЛНР. На следующий день США ввели санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и должностных лиц компании. Исполнительного директора Маттиаса Варнига внесли в санкционный список SDN, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Еще до российской военной операции на Украине Хабек назвал «Северный поток-2» геополитической ошибкой Германии, уже тогда он допускал, что газопровод не введут в эксплуатацию, если Россия введет войска в соседнюю страну.



Президент России Владимир Путин в середине июля сообщил, что предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу запустить «Северный поток-2» для разрешения энергетического кризиса, но тот счел идею неуместной.