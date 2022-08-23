Посольство США заявило о риске ударов по государственным объектам Украины
Госдепартамент США выпустил уведомление, в котором призвал американских граждан, находящихся на Украине, немедленно покинуть страну из-за угрозы обстрелов. Оно опубликовано на сайте посольства США.
Как говорится в заявлении, ведомство располагает данными, что Россия в ближайшие дни может осуществить атаки на государственные объекты Украины. AP сообщает, что предупреждение основано на выводах американской разведки.
Госдеп также дал рекомендации, в которых описал порядок действий в случае звуков взрывов или сигналов воздушной тревоги.
Ведомство регулярно делает подобные призывы к американцам (например, последнее — в июле), нынешнее вышло в преддверии праздников: во вторник, 23 августа на Украине отмечают День государственного флага, а в среду, 24-го — День независимости. В среду также будет полгода с начала российской военной операции в стране.
Власти Украины также предупреждают о рисках ударов. В Киеве в течение нескольких дней запретили проводить массовые мероприятия, а сотрудникам учреждений, расположенных в правительственном квартале в центре столицы, рекомендовали на неделю перейти на удаленную работу. Там находятся, в частности, здания парламента, офиса президента, правительства, Национального банка Украины. В Харькове ужесточили комендантский час.
На фоне предупреждений о возможной активизации боевых действий и усиления мер безопасности в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда, он собирается встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Российское Минобороны настаивает, что наносит удары только по военным объектам. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев в июне не исключил ударов «на поражение центров принятия решений», если Киев использует переданное ему западное оружие против российских территорий. По данным источника газеты Politico в американской администрации, США не будут возражать, если Украина применит американское вооружение при атаках военных объектов в Крыму. Полуостров стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года, результаты которого не признали Украина и большинство стран — членов ООН. Российские власти называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.