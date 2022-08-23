Посольство США заявило о риске ударов по государственным объектам Украины

Власти США в преддверии Дня независимости Украины 24 августа предупредили об опасности атак на государственные объекты и призвали американцев покинуть территорию страны

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Госдепартамент США выпустил уведомление, в котором призвал американских граждан, находящихся на Украине, немедленно покинуть страну из-за угрозы обстрелов. Оно опубликовано на сайте посольства США.

Как говорится в заявлении, ведомство располагает данными, что Россия в ближайшие дни может осуществить атаки на государственные объекты Украины. AP сообщает, что предупреждение основано на выводах американской разведки.

Госдеп также дал рекомендации, в которых описал порядок действий в случае звуков взрывов или сигналов воздушной тревоги.

Ведомство регулярно делает подобные призывы к американцам (например, последнее — в июле), нынешнее вышло в преддверии праздников: во вторник, 23 августа на Украине отмечают День государственного флага, а в среду, 24-го — День независимости. В среду также будет полгода с начала российской военной операции в стране.

Власти Украины также предупреждают о рисках ударов. В Киеве в течение нескольких дней запретили проводить массовые мероприятия, а сотрудникам учреждений, расположенных в правительственном квартале в центре столицы, рекомендовали на неделю перейти на удаленную работу. Там находятся, в частности, здания парламента, офиса президента, правительства, Национального банка Украины. В Харькове ужесточили комендантский час.

На фоне предупреждений о возможной активизации боевых действий и усиления мер безопасности в Киев приехал президент Польши Анджей Дуда, он собирается встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Читайте на РБК Pro Pro Теннис, пиклбол и футбол с молодежью: как Джордж Клуни поддерживает форму Теннис, пиклбол и футбол с молодежью: как Джордж Клуни поддерживает форму Статьи Pro Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Прогнозы Pro Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Статьи Pro Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Инструкции Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится Статьи Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи Pro Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Инструкции

Российское Минобороны настаивает, что наносит удары только по военным объектам. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев в июне не исключил ударов «на поражение центров принятия решений», если Киев использует переданное ему западное оружие против российских территорий. По данным источника газеты Politico в американской администрации, США не будут возражать, если Украина применит американское вооружение при атаках военных объектов в Крыму. Полуостров стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года, результаты которого не признали Украина и большинство стран — членов ООН. Российские власти называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.