Украинским депутатам и госслужащим рекомендовали уйти на удаленку

Сотрудникам госучреждений в правительственном квартале в центре Киева рекомендовали временно перейти на удаленную работу. На следующей неделе Украина отмечает День флага и День независимости, в столице отменят массовые мероприятия

Вид на здание Верховной Рады Украины (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, рекомендовали с 22 по 26 августа перейти на удаленную работу из дома, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламенте и правительстве страны.

Правительственный квартал находится в центре города, там расположены, в частности, здания парламента, офиса президента, правительства, Национального банка Украины.

Один из собеседников сообщил, что работникам государственных учреждений рекомендуют на следующей неделе «по возможности меньше появляться» в правительственном квартале. По данным издания, в это время аппарат Верховной рады будет работать удаленно, за исключением сотрудников, которые задействованы в работе с международными делегациями и подготовке к следующему заседанию парламента.

Украинское издание «Комментарии» сообщает, что на следующей неделе в Киеве будут запрещены все массовые мероприятия, также власти города должны сократить количество должностных лиц, госслужащих и работников, задействованных в обеспечении повседневной жизнедеятельности столицы.

23 августа на Украине отмечают День государственного флага, а 24-го — День независимости.

На Украине с 24 февраля идет российская военная операция, целями которой в Москве называли демилитаризацию и денацификацию. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и ввела военное положение. Почти во всех областях страны действует комендантский час.

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Минобороны России заявляет, что удары наносятся только по военным объектам. В то же время власти страны, в том числе зампред Совбеза Дмитрий Медведев, не исключают ударов «на поражение центров принятия решений» — Минобороны Украины и Генштаба, если Киев использует переданные ему американские реактивные системы залпового огня против российских территорий.

Власти Украины и западные государства, которые поставляют стране вооружение, не раз говорили, что Киев не будет использовать его для нанесения ударов по целям на российской территории. В то же время в офисе президента Украины говорят, что данное западным партнерам обещание не бить из иностранного оружия по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост. 18 августа газета Politico сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, что США не будут возражать, если Украина использует западное оружие для атаки военных объектов в Крыму. Полуостров стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года, результаты которого не признали Украина и большинство стран — членов ООН. Российские власти называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

За последние дни в Крыму произошли несколько инцидентов на военных объектах: 9 августа, по данным российского Минобороны, на аэродроме Саки под курортным поселком Новофедоровка сдетонировали несколько авиационных боеприпасов; 16 августа детонация боеприпасов произошла на складе в селе Майское Джанкойского района, в Минобороны объяснили произошедшее диверсией. Также неоднократно срабатывала противовоздушная оборона: 18 августа — в Керчи, 19 августа — в Евпатории, утром 20 августа произошла атака БПЛА на штаб Черноморского флота. Украина официально не подтверждала причастность к произошедшему в Майском и атаке беспилотников.