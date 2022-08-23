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Президент Польши Дуда прибыл в Киев
Президент Польши Дуда прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Зеленским
Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия главы государства.
«В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями, посвященные ситуации на Украине, поддержке в военном, экономическом и гуманитарном измерении, двустороннему сотрудничеству», — говорится в сообщении.
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