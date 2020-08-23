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Протесты в Белоруссии ,  
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Представитель Лукашенко увидела у оппозиции нехватку смелости для штурма

По ее словам, участники митинга «пошли <...> на своеобразный штурм» резиденции президента, но «смелости у митингующих хватило ненадолго». При этом белорусские СМИ, а также корреспондент РБК не сообщали о попытках штурма здания

Участникам акций протестов в Минске не хватило смелости для штурма Дворца независимости, к которому они ранее подошли в ходе шествия, сообщила телеканалу ОНТ пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что президент с утра работал во Дворце Независимости. «В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — сказала Эйсмонт.

После этого президент на вертолете облетел город и осмотрел с высоты проведение митинга, уточнила она. «Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах можно увидеть его младшего сына», — добавила пресс-секретарь.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

При этом белорусские СМИ не сообщали о попытках участников шествия пойти на штурм здания резиденции президента. Также такую информацию не передавал и корреспондент РБК.

Днем 23 августа в Минске прошел многотысячный марш протеста против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. В ходе марша протестующие пришли к резиденции президента, но силовики перекрыли им дорогу. Они оцепили площадь Государственного флага, рядом с которым находится здание, там же разместили спецтехнику для разгона протестующих, в том числе водометы.

Вечером Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видео прилета Лукашенко в свою резиденцию. В руках президент нес автомат, похожий на АК, без рожка, и был одет в бронежилет. Президента сопровождал его 15-летний сын Николай, он также был одет в бронежилет и имел при себе автомат.

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Позже БелТА опубликовало еще одно видео, которое было снято в вертолете во время полета. На кадрах слышно как президент говорит о протестующих, что они «разбежались как крысы», когда вертолет был недалеко от резиденции.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

После этого президент вышел за оцепление своей резиденции и поблагодарил силовиков, которые ее охраняли. «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!» — сказал Лукашенко. Он также пообещал «разобраться» с протестующими.

Акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа, после объявления предварительных официальных итогов, по которым большинство голосов набирал Лукашенко. По итоговым данным ЦИК он получил 80,1% голосов избирателей, единый кандидат от оппозиции и главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская — 10,1%. В штабе Тихановской не согласились с победой Лукашенко и представили свои данные, по которым она набрала 70-80% голосов.

Первые дни акции протеста сопровождались массовыми задержаниями, силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Многие участники акций сообщали об избиениях, в том числе и после задержания. Через несколько дней митинги стали проходить более мирно.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, штурм, протесты, Александр Лукашенко
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