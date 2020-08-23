Представитель Лукашенко увидела у оппозиции нехватку смелости для штурма

По ее словам, участники митинга «пошли <...> на своеобразный штурм» резиденции президента, но «смелости у митингующих хватило ненадолго». При этом белорусские СМИ, а также корреспондент РБК не сообщали о попытках штурма здания

Участникам акций протестов в Минске не хватило смелости для штурма Дворца независимости, к которому они ранее подошли в ходе шествия, сообщила телеканалу ОНТ пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что президент с утра работал во Дворце Независимости. «В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли можно сказать на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — сказала Эйсмонт.

После этого президент на вертолете облетел город и осмотрел с высоты проведение митинга, уточнила она. «Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах можно увидеть его младшего сына», — добавила пресс-секретарь.

При этом белорусские СМИ не сообщали о попытках участников шествия пойти на штурм здания резиденции президента. Также такую информацию не передавал и корреспондент РБК.