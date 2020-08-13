Зеленский оценил влияние протестов в Минске на переговоры о Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не прекратятся, несмотря на волну протестов в Белоруссии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Борисполе, трансляцию которого вел телеканал «Наш».

«Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится. Встреча планируется ближайшая на 18 августа», — уточнил Зеленский.

По словам украинского лидера, главными вопросами предстоящей встречи будут продолжение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Зеленский отметил, что Киев передал ОБСЕ список удерживаемых лиц для обмена и в нем около 100 человек. Теперь списки должны предоставить самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

Также президент заявил, что во время протестных акций были задержаны трое граждан республики. «Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину», — пояснил он.