Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 12:39
Повторный тест подтвердил COVID-19 у вице-премьера Трутнева Общество, 17:14 Почему пандемия застала службы доставки врасплох Pro, 17:12 Протесты рабочих на заводах БелАЗа и МАЗа. Видео Политика, 17:11 Зеленский оценил влияние протестов в Минске на переговоры о Донбассе Политика, 17:11 Анюков войдет в тренерский штаб «Зенита» Спорт, 17:06 Новак Джокович принял решение сыграть на US Open Спорт, 17:01 Собянин допустил ограничение перемещений детей в школах из-за COVID-19 Общество, 16:58 Оксана Пушкина увидела гендерную специфику в белорусских протестах Политика, 16:56 Жизнь после: как новые привычки меняют работу компаний РБК и Сбербанк, 16:46 Создает «‎шаблоны лиц»: Instagram подозревают в незаконном сборе биометрии Стиль, 16:43 Mercedes-Benz отправит в ремонт более 1,6 тыс. «Гелендвагенов» в России Авто, 16:39 СК проверит данные о смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве Общество, 16:37 Расшифровка спецопераций ГИБДД. Памятка для водителей Авто, 16:34 В Минске проходят акции в поддержку задержанных. Фоторепортаж Общество, 16:33 
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Зеленский оценил влияние протестов в Минске на переговоры о Донбассе

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не прекратятся, несмотря на волну протестов в Белоруссии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Борисполе, трансляцию которого вел телеканал «Наш».

«Что касается заседания трехсторонней контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится. Встреча планируется ближайшая на 18 августа», — уточнил Зеленский.

По словам украинского лидера, главными вопросами предстоящей встречи будут продолжение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Зеленский отметил, что Киев передал ОБСЕ список удерживаемых лиц для обмена и в нем около 100 человек. Теперь списки должны предоставить самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

Также президент заявил, что во время протестных акций были задержаны трое граждан республики. «Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину», — пояснил он.

МИД Украины подтвердил задержание волонтеров и журналистов в Минске
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ранее МИД Украины сообщил, что в Минске 12 августа задержаны два гражданина Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Как передал телеканал «Громадське», это волонтеры благотворительной организации «Восток SOS», а Реуцкий — бывший журналист этого телеканала.

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Согласно данным ЦИК, наибольшее количество голосов во всей республике, более 80%, набрал действующий глава государства Александр Лукашенко. Штаб его главного конкурента, кандидата от оппозиции Светланы Тихановской, сообщил, что согласно альтернативным подсчетам она победила, набрав по всей республике от 70% до 80% голосов.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

 Протестные акции сопровождаются столкновениями граждан с силовиками и задержаниями.

Как заявил полпред Украины в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук, из-за событий в Белоруссии переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории: можно перенести встречи в какое-либо нейтральное государство, например, в Швецию.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Белоруссия, акции протеста
Материалы по теме
Киев допустил перенос переговоров о Донбассе из Минска в Швецию
Политика
Родственники рассказали о попытках выяснить судьбу задержанных в Минске
Политика
ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за Тихановскую в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter