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Apple $250 (+19,36%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
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Политика ,  
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В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин допускает, что размещение ракет в Венесуэле приведет ко второму Карибскому кризису, но видит в этом плюс: ведь именно Карибский кризис помог «охладить пыл» США
Александр Шерин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, по словам которого, такой ход был бы очень жестким, но очень эффективным.

«К сожалению, США понимают только грубую и тупую силу. Размещение наших систем в Венесуэле, например, (возможно) как вариант, это можно будет назвать Карибским кризисом — 2, но именно Карибский кризис надолго охладил пыл Соединенных Штатов Америки», — сказал Шерин (цитата по «РИА Новости»).

Депутат выразил уверенность, что Москва сможет договориться с Каракасом о размещении своих ракет на территории Венесуэлы, так как власти обеих стран солидарны в своих действиях. Развертывание же в Венесуэле российских ракетных комплексов, по словам Шерина, «помножит на ноль» все усилия США по созданию системы противоракетной обороны.

«Подлетное время и другие аспекты несоизмеримы по возможностям. Возможности Российской Федерации будут десятикратно выше, чем возможности всего блока НАТО вместе взятого», — заявил депутат.

Политика
Путин поручил подготовить симметричный ответ после испытаний ракет США

23 августа президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на планы США, в том числе по размещению своих ракет в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ», — сказал Путин.

«Симметричные меры не подразумевают того, что мы развертываем какие-то системы вооружения», — пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, назвавший предложение разместить российские ракеты в Венесуэле «бессмысленным и нереализуемым».

«Как президент сказал в своем выступлении, необходимо проанализировать уровень военных угроз, которые США создадут в случае развертывания позиционных районов ракет средней дальности, и предусмотреть симметричные меры. Речь идет о создании симметричной угрозы для самих США и позиционных районов ракет средней дальности. Это значит, что те позиционные районы, откуда ракеты средней дальности США могут угрожать территории Российской Федерации, будут внесены в список приоритетных целей для ударных средств Российской Федерации. Что касается Венесуэлы, я считаю это абсолютно бессмысленным и нереализуемым», — заявил Мураховский.

15 августа министром обороны России Сергеем Шойгу и генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом было подписано соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств. В конце 2018 года перелет в Венесуэлу совершили два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России, выполнившие полеты над Карибским морем вместе с истребителями венесуэльских ВВС. По завершении миссии Ту-160 вернулись обратно в Россию.

Под названием «Карибский кризис» известны события 1962 года, к которым привело размещение советских баллистических ракет Р-12 и Р-14 на Кубе. После того как американские самолеты-разведчики обнаружили позиции советских ракет, США объявили о военно-морской блокаде Кубы, американские военные готовились к вторжению на остров, что могло закончиться глобальной ядерной войной. 27 октября 1962 — «Черная суббота» — считается днем, когда мир стоял на грани катастрофы.

В конце концов, властям СССР и США удалось договориться о разрешении кризиса — Советский Союз согласился вывести свои ракеты с Кубы в обмен на обязательство США не предпринимать попыток интервенции, снять блокаду и убрать свои ракеты с территории Турции.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Порываева
Теги: Венесуэла, Карибский кризис
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