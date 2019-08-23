В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США

В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин допускает, что размещение ракет в Венесуэле приведет ко второму Карибскому кризису, но видит в этом плюс: ведь именно Карибский кризис помог «охладить пыл» США

Александр Шерин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, по словам которого, такой ход был бы очень жестким, но очень эффективным.

«К сожалению, США понимают только грубую и тупую силу. Размещение наших систем в Венесуэле, например, (возможно) как вариант, это можно будет назвать Карибским кризисом — 2, но именно Карибский кризис надолго охладил пыл Соединенных Штатов Америки», — сказал Шерин (цитата по «РИА Новости»).

Депутат выразил уверенность, что Москва сможет договориться с Каракасом о размещении своих ракет на территории Венесуэлы, так как власти обеих стран солидарны в своих действиях. Развертывание же в Венесуэле российских ракетных комплексов, по словам Шерина, «помножит на ноль» все усилия США по созданию системы противоракетной обороны.

«Подлетное время и другие аспекты несоизмеримы по возможностям. Возможности Российской Федерации будут десятикратно выше, чем возможности всего блока НАТО вместе взятого», — заявил депутат.