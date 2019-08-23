В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США

23 августа президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на планы США, в том числе по размещению своих ракет в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ», — сказал Путин.
«Симметричные меры не подразумевают того, что мы развертываем какие-то системы вооружения», — пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, назвавший предложение разместить российские ракеты в Венесуэле «бессмысленным и нереализуемым».
«Как президент сказал в своем выступлении, необходимо проанализировать уровень военных угроз, которые США создадут в случае развертывания позиционных районов ракет средней дальности, и предусмотреть симметричные меры. Речь идет о создании симметричной угрозы для самих США и позиционных районов ракет средней дальности. Это значит, что те позиционные районы, откуда ракеты средней дальности США могут угрожать территории Российской Федерации, будут внесены в список приоритетных целей для ударных средств Российской Федерации. Что касается Венесуэлы, я считаю это абсолютно бессмысленным и нереализуемым», — заявил Мураховский.
15 августа министром обороны России Сергеем Шойгу и генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом было подписано соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств. В конце 2018 года перелет в Венесуэлу совершили два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России, выполнившие полеты над Карибским морем вместе с истребителями венесуэльских ВВС. По завершении миссии Ту-160 вернулись обратно в Россию.
Под названием «Карибский кризис» известны события 1962 года, к которым привело размещение советских баллистических ракет Р-12 и Р-14 на Кубе. После того как американские самолеты-разведчики обнаружили позиции советских ракет, США объявили о военно-морской блокаде Кубы, американские военные готовились к вторжению на остров, что могло закончиться глобальной ядерной войной. 27 октября 1962 — «Черная суббота» — считается днем, когда мир стоял на грани катастрофы.
В конце концов, властям СССР и США удалось договориться о разрешении кризиса — Советский Союз согласился вывести свои ракеты с Кубы в обмен на обязательство США не предпринимать попыток интервенции, снять блокаду и убрать свои ракеты с территории Турции.