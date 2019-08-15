Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

Министр обороны России Сергей Шойгу принял в Москве коллегу из Венесуэлы генерал-аншефа Владимира Падрино Лопеса. В рамках встречи они обсудили ряд вопросов, включая двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шойгу и Лопес обсудили кризис в Венесуэле. Российский министр сообщил своему коллеге, что Москва поддерживает попытки Каракаса в проведении независимой внешней политики и противодействии попыткам Вашингтона сменить законно избранную власть. «Внешнее вмешательство, особенно в нынешней, крайне накаленной обстановке, полагаем недопустимым», — добавил он.

Лопес, комментируя ситуацию внутри страны, сказал, что США «наглым образом нарушают международное законодательство», пытаясь свергнуть законную власть. «Мы, действительно, в данный момент проходим через непростую ситуацию из-за действий США», — отметил он.