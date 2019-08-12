В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400

В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставка из России второй батареи С-400 запланирована на август—сентябрь. Об этом сообщает Hurriyet.

По его словам, продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК.

Первый этап поставок российского ЗРК в Турцию состоялся в июле. Из России было совершено 30 авиарейсов с компонентами С-400 на борту.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что Турция начнет использование С-400 весной 2020 года. По его словам, после установки комплексов и обучения персонала Турция намерена приступить к их активному использованию.