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В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставка из России второй батареи С-400 запланирована на август—сентябрь. Об этом сообщает Hurriyet.

По его словам, продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК.

Первый этап поставок российского ЗРК в Турцию состоялся в июле. Из России было совершено 30 авиарейсов с компонентами С-400 на борту.

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что Турция начнет использование С-400 весной 2020 года. По его словам, после установки комплексов и обучения персонала Турция намерена приступить к их активному использованию.

Москва и Анкара подписали контракт о поставках комплексов в 2017 году. Его сумма составила $2,5 млрд за четыре дивизиона.

 

Теги: Турция, С-400
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