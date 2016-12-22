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МИД назвал неприемлемыми требования для отмены санкций США
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МИД назвал неприемлемыми требования для отмены санкций США
Политика, 16:19
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МИД назвал неприемлемыми требования для отмены санкций США
По словам Марии Захаровой, Вашингтон идет по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, которые и так «сведены практически к нулю». Официальный представитель МИДа подчеркнула, что Россия ответит на новые санкции США
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вводя новые антироссийские санкции, Соединенные Штаты осознанно идут на дальнейшее ухудшение двусторонних отношений с Москвой. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга. Трансляция выступления велась на сайте ведомства.

«В качестве условия для снятия санкций США выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования, причем это первый этап. Нам угрожают дальнейшим наращиванием санкционного давления, — сказала она. — Таким образом, США осознанно идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, которые, собственно, и так сведены их усилиями практически к нулю».

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Она заверила, что российская сторона обязательно займется разработкой ответных мер на новые санкции США, поводом для которых стало отравление в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Захарова подчеркнула, что диалог с Россией с позиции силы и ультиматумов «бесполезен и бесперспективен». Подготовку санкций официальный представитель МИДа назвала «очередным недружественным шагом».

США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей»
Политика

В минувшую среду американская администрация объявила о введении с 22 августа новых санкций в отношении России. Поводом для нового витка ограничительных мер Белый дом назвал отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль, в организме которых, по заверению Скотленд-Ярда, было найдено боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое изготавливалось в России.

На первом этапе ограничения будут представлять из себя запрет на экспорт в Россию электронных устройств двойного назначения. Если Москва не предоставит гарантии неприменения химического или биологического оружия в течение трех месяцев, Вашингтон введет новые санкции по снижению уровня дипотношений, сокращению внешней торговли и прочее.

Кремль назвал неприемлемой увязку новых санкций с отравлением Скрипалей
Политика

В Кремле, комментируя новые санкции, заявили, что увязка новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлема». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве еще не получали никакого официального уведомления от Вашингтона о санкциях.

​«Самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери», — сказал он ранее 9 августа.

Что происходит на финансовом рынке России. Главное
Экономика

На сообщения о новых ограничительных мерах против России сразу же отреагировали рынки. На открытии торгов на Московской бирже утром 9 августа рубль подешевел по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты подскочил выше 66 руб., евро — к 77 руб. Через некоторое время динамика сравнялась, и валюта отыграла часть своего падения. Помимо рубля резкое падение наблюдалось у акций «Аэрофлота», Сбербанка, ВТБ и других российских компаний.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Мария Захарова , МИД России , американские санкции
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