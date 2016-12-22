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Мантуров назвал способ обойти американские санкции для предприятий ВПК
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Мантуров назвал способ обойти американские санкции для предприятий ВПК
Бизнес, 14:11
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Мантуров назвал способ обойти американские санкции для предприятий ВПК

Российские военно-промышленные предприятия могут избежать влияния новых санкций США, используя для расчетов с зарубежными покупателями национальные валюты. Такое заявление сделал министр промышленности Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

Мантуров отметил, что российские предприятия ОПК всегда находились под действием определенных ограничений. «Мы к этому адаптированы давно», — отметил он. Тем не менее, по словам министра, санкции влияют на покупателей промышленной продукции военного назначения у России.

«Мы стараемся находить с нашими зарубежными партнерами решения, которые позволят поставлять им как нашу военную технику, так и продукцию двойного назначения. В первую очередь это переход на расчеты в национальных валютах, что снимает определенные ограничения, связанные с хождением доллара для взаиморасчетов», — заявил министр.

Он подчеркнул, что основные риски, связанные с новыми санкциями США в отношении России, «связаны в первую очередь именно с поставкой на рынки третьих стран».

По его словам, перед предприятиями ВПК также стоит задача по наращиванию темпов производства товаров гражданского назначения. К 2030 году на таких предприятиях 50% выпускаемой продукции должны предназначаться для гражданских нужд. По словам Мантурова, сейчас на предприятиях ОПК только 18% от общего объема приходится на гражданские нужды. ​

С 22 августа вступает запрет США на поставки России продукции двойного назначения, на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также с электроникой, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли. Поводом для введения ограничений на поставку этих товаров Госдеп назвал отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву. Россия неоднократно отвергала обвинения.

Теги: Денис Мантуров , антироссийские санкции , ВПК
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