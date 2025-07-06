Захарова объяснила желание Зеленского встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован во встрече с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку хочет доказать свою легитимность всему миру, заявила в интервью программе «Большой вопрос» официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Потому что ему (Зеленскому. — РБК) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — объяснила Захарова требования украинского президента по поводу встречи с Путиным.
Зеленского Москва ранее называла нелегитимным президентом из-за истечения срока его полномочий год назад. На Украине отмечали, что он остается законным главой государства до избрания нового. Выборы в период действия военного положения на Украине невозможны, проводить их запрещает Конституция страны.
В начале июля Зеленский заявил о необходимости встречи его и Путина для установления мира.
Ранее он допускал возможность встречи с участием президента США Дональда Трампа в случае, если Россия не согласится на двусторонние переговоры. В Кремле назвали встречу Путина и Зеленского возможной при достижении определенных договоренностей российской и украинской делегаций.
Первая и единственная встреча президентов России и Украины произошла на саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года и продлилась более часа.
После присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Позже президент Украины заявил, что на него этот запрет не распространяется.
Путин в конце января говорил, что Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать».
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