Третий раунд переговоров в Стамбуле продлился около часа
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле продлился около часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Аналогичные данные приводит «Интерфакс».
В мае время встречи составило менее двух часов, сообщало агентство. В июне — чуть более часа. О начале переговоров сообщил ТАСС примерно в 20:38 мск, об их окончании — в 21:15.
Переговорную группу от России, как и ранее, возглавлял помощник президента Владимир Мединский, от Украины — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
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