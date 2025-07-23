Третий раунд переговоров в Стамбуле продлился около часа

Члены украинской делегации во главе с Рустемом Умеровым во дворце Чираган, где состоится третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле продлился около часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Аналогичные данные приводит «Интерфакс».

В мае время встречи составило менее двух часов, сообщало агентство. В июне — чуть более часа. О начале переговоров сообщил ТАСС примерно в 20:38 мск, об их окончании — в 21:15.

Переговорную группу от России, как и ранее, возглавлял помощник президента Владимир Мединский, от Украины — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.