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Военная операция на Украине ,  
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Буданов заявил об отсутствии «врагов Украины» в команде Трампа

Буданов: в команде Трампа нет врагов Украины, только скептики
Сюжет
Военная операция на Украине
В команде Трампа нет врагов Украины, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его мнению, есть скептики и те, кто считает, что американский уровень военной помощи недостаточен
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В команде президента США Дональда Трампа есть скептически настроенные по отношению к Украине чиновники, но «врагов Украины» там нет, считает руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он заявил в интервью Kyiv Post.

Буданова спросили, кого из команды Трампа Киев может назвать «лучшими друзьями». «Главное для Украины — в этой команде нет врагов Украины. Конечно, есть люди, которые, мягко говоря, скептически относятся к оказываемой нам помощи. Но есть и те, кто считает ее явно недостаточной», — ответил Буданов.

В качестве примера Буданов напомнил о позиции госсекретаря США Марко Рубио, а также спецпредставителя президента США Кита Келлога. «Их позиция абсолютно ясна: помощь Украине — это часть национальных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно», — добавил он.

Глава украинской разведки отметил, что именно Келлог был среди тех, кто поддерживал Украину еще до февраля 2022 года. Во время первого срока Трампа Келлог занимал пост советника президента США по национальной безопасности и уже тогда, по словам Буданова, был одним из «ястребов» в Республиканской партии, выступавших за жесткую позицию по отношению к России.

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Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

«Недавний прогресс в поставке систем противовоздушной обороны в значительной степени связан с усилиями специального посланника президента США. Сегодня он активно участвует в переговорах по обороне Украины и заключению мира», — сказал Буданов.

Вместе с тем Буданов признал, что отношения Украины и США «не всегда просты», но Киеву и Вашингтону в итоге всегда удается найти общий язык. «Америка — наш друг», — заключил глава украинской разведки.

Урегулирование конфликта России и Украины было одним из предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно говорил, что при его президентстве военного конфликта не случилось бы. «Я помогаю Украине — и помогаю ей значительно», — заявил Трамп в начале июля. Вместе с тем американский президент отказался признать, что занимает чью-либо сторону в конфликте. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия привержена политическому решению конфликта, но не откажется от своих целей.

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Милена Костерева Милена Костерева
Украина Россия Минфин США Дональд Трамп Кирилл Буданов поставки оружия
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
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Дональд Трамп
политик, президент США
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