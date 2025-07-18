WP узнал о словах Трампа Зеленскому, что Украина должна начать наступать
Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна перейти в наступление, пишет The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с беседой двух президентов.
4 июля в ходе телефонного разговора с Зеленским президент США сказал, что Украина не сможет изменить ход боевых действий, обороняясь, и отметил, что Киев должен перейти в наступление. Об этом газете рассказал неназванный украинский чиновник.
В июле Трамп также заявил о готовности предоставить Украине вооружение, США и Германия договорились, в частности, о поставках систем Patriot. Оружие будут отправлять не напрямую Украине, а через Европу, поскольку платить за поставки будут именно европейцы, объяснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Тогда же республиканец заявил, что «недоволен Россией» из-за ее позиции по урегулированию конфликта на Украине, и пообещал ввести «очень суровые» санкции, если за 50 дней не будет достигнут прогресс в украинском урегулировании. По его словам, в этом случае против Москвы введут вторичные пошлины в размере 100%.
Тем не менее, украинские чиновники отмечают изменчивость позиции Трампа и не хотят называть его решение по поставкам оружия и заявления по России «переменой взглядов», отмечает The Washington Post.
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