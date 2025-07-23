WP узнала, как новый закон на Украине скажется на поставках оружия

Подписанный Зеленским закон об украинских антикоррупционных ведомствах может негативно сказаться на поставках Киеву военной помощи от Запада, пишет WP. Под угрозой может также оказаться возможность вступления Украины в ЕС

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Лишение независимости украинских антикоррупционных ведомств НАБУ и САП может не только поставить под угрозу шансы Украины на вступление в Евросоюз (ЕС), но и повлиять на желание западных стран оказывать военную поддержку Киеву, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Вчера, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ограничил полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Теперь оба ведомства стали зависимыми от решений генерального прокурора.

Еще накануне комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что отмена ключевых гарантий независимости антикоррупционных ведомств — «это серьезный шаг назад». «Независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют решающее значение для присоединения Украины к ЕС», — указала она.

При этом, как отмечает The Washington Post, в частных беседах европейские дипломаты были гораздо более встревожены. «Подобные действия, безусловно, подрывают доверие между Киевом и западными союзниками», — заявил один из источников газеты. Он не исключил, что такое решение может негативно сказаться на желании стран Евросоюза увеличить военную помощь Украине.

НАБУ — независимый орган по борьбе с коррупцией, созданный на Украине в 2015 году, вскоре после Евромайдана. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления. САП — это подразделение офиса генерального прокурора, которое процессуально руководит делами НАБУ, то есть представляет дела в суде и поддерживает сторону обвинения в антикоррупционных процессах.

Подписанный Зеленским закон вносит ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Согласно поправкам генпрокурор сможет перепоручать полномочия САП другим прокурорам, истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам, предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению, перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

В НАБУ и САП указали, что новый регламент «фактически уничтожает независимость» ведомств. Сам Зеленский заявил, что реформа необходима для «очистки» ведомств от внешнего влияния, в первую очередь российского. На фоне принятия законопроекта Верховной радой в крупных городах Украины, в частности во Львове и Киеве, прошли акции протеста. В столице участие в митинге принял мэр города Виталий Кличко, ранее раскритиковавший законопроект.

Video