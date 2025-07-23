Зеленский оценил будущее антикоррупционных органов после нового закона
Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) встретился с главами этих ведомств — Семеном Кривоносом и Александром Клименко, сообщил глава государства в телеграм-канале.
Также во встрече участвовали генеральный прокурор Руслан Кравченко и глава СБУ Василий Малюк. Согласно поправкам, НАБУ и САП, которые были фактически автономными органами, будут во многом подчинены генпрокурору.
«Антикоррупционная инфраструктура будет работать — просто без российского влияния. От этого влияния нужно очиститься. И в системе должно быть больше справедливости. Безусловно, НАБУ и САП продолжат свою работу», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что сбежавшие из страны чиновники «годами спокойной живут» за рубежом, «уголовные производства на миллиарды годами «висят» без движения», а «россияне до сих пор могут получать нужную им информацию». Эти проблемы нужно решить, подчеркнул глава государства.
22 июля Зеленский подписал закон, который повлияет на работу НАБУ и САП. По утверждению ведомств, изменения «фактически уничтожают независимость» этих органов. Из-за инициативы в Киеве в тот же день прошли протесты.
Источники журнала The Economist предположили, что принятие закона могло быть связано с расследованиями НАБУ в отношении сделок лиц, приближенных к офису Зеленского. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), антикоррупционные активисты считают действия в отношении НАБУ ответом на расследование против вице-премьера Алексея Чернышова.
Один из собеседников журнала отметил, что спешка и масштаб законопроекта напомнили ему законы января 2014 года, то есть времен Майдана, запрещавшие протесты, принятые правительством экс-президента Виктора Януковича незадолго до того, как он покинул страну. Другой источник в офисе Зеленского отметил, что власти могли решить воспользоваться моментом безнаказанности и возможностью на фоне перехода США на сторону Украины. «Теперь фокус сместился на внутренних врагов», — заявил он.
The Economist также пишет о давлении на Зеленского со стороны с ЕС с целью не допустить введения мер против НАБУ и САП. WSJ отмечает, что поправки могут сказаться на отношениях Киева и Запада и ослабить предоставляемую последним поддержку, так как на создании бюро и прокуратуры в 2015-м сильно настаивали западные партнеры Украины.
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