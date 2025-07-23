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Политика ,  
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Зеленский ограничил работу антикоррупционных органов, несмотря на митинги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) становятся зависимыми от решений генерального прокурора, следует из данных о законопроекте на сайте Верховной Рады.

Согласно новому закону, генпрокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел и получает полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты. Руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров — это будет решать только генпрокурор.

НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

В НАБУ и САП ранее заявили, что новый закон «фактически уничтожает независимость» бюро и прокуратуры.

Как в Киеве митингуют в поддержку антикоррупционного бюро. Видео
Политика

Зеленский ограничил работу антикоррупционных органов, несмотря на митинги
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На фоне принятия законопроекта Верховной Радой 23 июля в крупных городах Украины, в частности, во Львове и Киеве, прошли акции протеста. В столице участие в митинге принял мэр города Виталий Кличко, ранее раскритиковавший законопроект. Авторов инициативы он обвинил в том, что те «уверовали в безнаказанность своего произвола» и «тянут Украину в авторитаризм».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, комментируя принятие закона, заявил, что «нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия».

«Решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога. <...> Уверен, что Украину спасут сильные войска и институции», — отметил он (цитата по «РБК Украина»).

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Полина Минаева
Владимир Зеленский Украина антикоррупционное бюро прокуратура
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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