 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Самолет с российской делегацией прилетел в Стамбул

Российские дипломаты прилетели в Стамбул для переговоров с украинской стороной. Их встреча ожидается в 19:00 мск в одном из турецких дворцов. Состав делегации остался прежним

Самолет с российской делегацией прилетел в Стамбул
Video

Делегация России прилетела в Стамбул, где сегодня запланирован третий раунд переговоров с Украиной. Самолет вылетел из Москвы в 11:20 (мск), передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar. О вылете делегации также сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Начало переговоров между российской и украинской сторонами ожидается во дворце Чираган 23 июля в 19:00 по местному времени.

Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул для переговоров
Политика
Дворца Чираган

Российскую делегацию продолжает возглавлять помощник президента Владимир Мединский, ее состав остался неизменным. В ней по-прежнему четыре основных члена и четыре эксперта. 23 июля Владимир Зеленский подписал указ о формировании украинской делегации. Главой переговорной группы назначен секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Состав делегации также не изменился.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к третьему раунду переговоров, отметив необходимость обсуждения принципиально различных позиций сторон. Пресс-секретарь президента подчеркнул сложность процесса урегулирования, заявив, что «ожидать чудесного прорыва не приходится», но предстоит серьезная дипломатическая работа. Владимир Зеленский со своей стороны указал на необходимость ускорения процесса и проведения встречи на высшем уровне для достижения прочного мира.

С чем Россия и Украина подошли к третьему раунду переговоров
Политика
Российско-украинские переговоры во дворце Чираган, 2 июня 2025 года

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной 16 мая завершились договоренностями об обмене пленными (1000 на 1000) и подготовке предложений по прекращению огня. Второй раунд 2 июня привел к обмену меморандумами и согласованию нового обмена военнопленными.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Александр Рекун
российская делегация Россия Украина переговоры в Стамбуле
Материалы по теме
Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул для переговоров
Политика
Стало известно время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
Политика
Состав делегации России на переговорах в Стамбуле не изменится
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Банк ответил на сообщения про обыски по делу Кехмана Политика, 16:52
Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026-го Финансы, 16:50
Мединский заявил, что знаком с планами Киева предложить встречу лидеров Политика, 16:45
В США запланировали расширить возможности небогатых инвесторов на рынке Инвестиции, 16:45
Как университеты становятся драйверами инноваций Национальные проекты, 16:43
Несовершеннолетним мигрантам грозит депортация за изнасилование девочки Общество, 16:36
В России выявлено 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса Общество, 16:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Почти $2 млрд в Ethereum вывели из стейкинга. Что это значит для цены Крипто, 16:22
Российская делегация прибыла в Стамбул. Видео Политика, 16:14
Зеленский рассказал, на чем будет настаивать Украина на переговорах Политика, 16:13
В центре Москвы отреставрировали памятник архитектуры конца XIX века Недвижимость, 16:12
Путин подписал закон о расширении применения принудительных работ Общество, 16:09
Какие электромобили на вторичке чаще всего покупают россияне. Топ-5 Авто, 16:00
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00