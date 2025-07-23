Самолет с российской делегацией прилетел в Стамбул

Российские дипломаты прилетели в Стамбул для переговоров с украинской стороной. Их встреча ожидается в 19:00 мск в одном из турецких дворцов. Состав делегации остался прежним

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Делегация России прилетела в Стамбул, где сегодня запланирован третий раунд переговоров с Украиной. Самолет вылетел из Москвы в 11:20 (мск), передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar. О вылете делегации также сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Начало переговоров между российской и украинской сторонами ожидается во дворце Чираган 23 июля в 19:00 по местному времени.

Российскую делегацию продолжает возглавлять помощник президента Владимир Мединский, ее состав остался неизменным. В ней по-прежнему четыре основных члена и четыре эксперта. 23 июля Владимир Зеленский подписал указ о формировании украинской делегации. Главой переговорной группы назначен секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Состав делегации также не изменился.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к третьему раунду переговоров, отметив необходимость обсуждения принципиально различных позиций сторон. Пресс-секретарь президента подчеркнул сложность процесса урегулирования, заявив, что «ожидать чудесного прорыва не приходится», но предстоит серьезная дипломатическая работа. Владимир Зеленский со своей стороны указал на необходимость ускорения процесса и проведения встречи на высшем уровне для достижения прочного мира.

Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной 16 мая завершились договоренностями об обмене пленными (1000 на 1000) и подготовке предложений по прекращению огня. Второй раунд 2 июня привел к обмену меморандумами и согласованию нового обмена военнопленными.