Стало известно время начала переговоров России и Украины в Стамбуле
Третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами в Стамбуле 23 июля начнется в 19:00 по местному времени (совпадает с московским) во дворце Чираган, сообщила пресс-служба администрации президента Турции.
Как ранее сообщал источник РБК, состав переговорной группы со стороны России остался прежним. На прошлых переговорах в Стамбуле российскую сторону представляли помощник президента России Владимир Мединский (глава делегации), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации для нового раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Ее возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Также в состав украинской делегации входят представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, первый замглавы МИДа Сергей Кислица и заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.
Предыдущие встречи делегаций прошли 16 мая и 2 июня. Тогда стороны договорились об обмене пленными и телами погибших военных. Также Москва и Киев передали друг другу версии меморандумов об урегулировании конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 июля заявил, что от третьего раунда переговоров не стоит ожидать «прорыва из разряда чудес», отметив сложность темы украинского урегулирования.
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