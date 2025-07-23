Состав делегации России на переговорах в Стамбуле не изменится
Состав делегации России для третьего раунда переговоров с Украиной остался прежним, сообщил РБК источник в переговорной группе.
В составе делегации по-прежнему четыре основных члена и четыре эксперта. На прошлых переговорах в Стамбуле российскую сторону представляли помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
23 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации для нового раунда переговоров с Россией в Стамбуле. Ее возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
Третий раунд российско-украинских переговоров состоится сегодня, 23 июля
Предыдущие встречи делегаций прошли 16 мая и 2 июня. Тогда стороны договорились об обмене пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании.
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