Зеленский сформировал делегацию Украины для переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации для нового раунда переговоров с Россией в Стамбуле, ее возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Об этом говорится в указе на сайте украинского президента.
Состав делегации не изменился. Украинскую сторону представляют в том числе представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, первый замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.
С российской стороны состав тоже остался без изменений, сообщил РБК источник в переговорной группе. Делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. В ней по-прежнему четыре основных члена и четыре эксперта.
В частности, в состав российской делегации вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Третий раунд российско-украинских переговоров состоится сегодня, 23 июля; эту дату Зеленский объявил еще в начале недели. Переговорной площадкой остается Стамбул. Предыдущие встречи делегаций прошли 16 мая и 2 июня. Тогда стороны договорились об обмене пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании.
В Кремле перед переговорами напомнили, что процесс урегулирования — сложная тема и вряд ли стоит ожидать «прорыва из разряда чудес» по итогам третьего раунда.
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