Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул для переговоров

Дворца Чираган (Фото: Андрей Палария / ТАСС)

Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле 23 июля начнутся в 19:00 по местному времени (совпадает с московским) во дворце Чираган.

Предыдущие встречи делегаций прошли в мае и июне. Тогда стороны договорились об обмене пленными и телами погибших военных. Также Москва и Киев передали друг другу версии меморандумов об урегулировании конфликта.

Состав российской и украинской делегаций с прошлого раза не изменился. Так, Россию по-прежнему представляют четыре основных члена и четыре эксперта. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что поводов для того, чтобы рассчитывать на «прорывы из разряда чудес» на переговорах с Украиной, нет.

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