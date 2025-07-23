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Политика ,  
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WSJ назвала риск для отношений с Западом из-за борьбы Зеленского с НАБУ

WSJ: борьба Зеленского с НАБУ привела к риску в отношениях Украины с Западом
Антикоррупционные бюро и прокуратура появились на Украине десять лет назад под давлением Запада — и теперь ограничение их автономии может сказаться на поддержке Киева партнерами, допускает WSJ
Фото: nab_ukraine / Telegram
Фото: nab_ukraine / Telegram

Действия украинских властей по ограничению полномочий антикоррупционных органов могут привести к ослаблению западной поддержки Украины, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Президент страны Владимир Зеленский 22 июля подписал закон, который повлияет на работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства отмечали, что поправки «фактически уничтожают независимость» бюро и прокуратуры. Согласно изменениям, к примеру, генпрокурор сможет перепоручать полномочия САП или уголовные производства НАБУ другим прокурорам или органам досудебного расследования соответственно.

WSJ указывает, что оба органа были созданы под давлением Запада в 2015 году, это было одним из важных элементов судебной реформы и имеет значение для вступления Киева в ЕС. Как отмечает газета, послы стран «Большой семерки» проводили в Киеве встречу с представителями антикоррупционных органов и после нее заявили о беспокойстве и намерении обсудить нововведения с властями своих стран.

WSJ назвала риск для отношений с Западом из-за борьбы Зеленского с НАБУ
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«Эти институты крайне важны для реформ на Украине и должны работать независимо, чтобы бороться с коррупцией и сохранять доверие общества. Вступление Украины [в ЕС] потребует сильного потенциала по борьбе с коррупцией и обеспечения устойчивости институтов», -— заявил представитель Еврокомиссии после появления данных о задержаниях сотрудников НАБУ.

Кличко присоединился к митингующим в поддержку антикоррупционного бюро
Политика

Как писала 21 июля «Страна», в тот же день у детективов бюро прошли обыски, они были связаны с подозрениями в адрес сотрудников бюро в госизмене, торговле с Россией и коррупции.

Вслед за этим Верховная Рада приняла законопроекта, ограничивающий полномочия НАБУ и САП. Вечером 22 июля в Киеве и Львове прошли протестные акции из-за этих мер, к митингу в столице присоединился и мэр Виталий Кличко. Ранее он публично выступал против «уничтожения антикоррупционных органов».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя принятие закона, заявил, что «нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия».

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Владимир Зеленский Украина антикоррупционное бюро
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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