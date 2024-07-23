Bloomberg узнал о двух вариантах заморозки активов России в ЕС из-за США

Первый сценарий предполагает бессрочную заморозку активов, которая будет регулярно пересматриваться, второй — увеличение периодов продления санкций. Россия считает санкции незаконными

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Европейский союз предложил своим государствам-членам два варианта заморозки активов российского Центробанка на более длительный период времени. Это сделано с целью развеять опасения США насчет юридических и финансовых возможностей выдать Украине кредиты на $50 млрд, которые будут гаситься за счет получаемой от них прибыли, пишет Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Первый сценарий предполагает бессрочную заморозку активов, которая будет регулярно пересматриваться. Второй предусматривает продление санкций раз в 18, 24 или 36 месяцев, а не раз в полгода, как это предусмотрено сейчас.

Евросоюз, США и страны G7 (Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Канада и сами Соединенные Штаты) несколько месяцев прорабатывают план по предоставлению Украине кредитов на сумму $50 млрд до конца 2024 года. Их планируется покрыть за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. Соглашение лидеры стран G7 заключили на саммите в июне.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.

Однако, как отмечает Bloomberg, США выразили обеспокоенность в связи с тем, что режим санкций ЕС против России требует продления раз в шесть месяцев единогласным решением 27 государств-членов. Этот фактор может стать проблемой, если однажды заморозку не удастся возобновить, полагают в Вашингтоне.

Поэтому США просят Евросоюз предоставить более надежные гарантии того, что активы российского Центробанка останутся замороженными, заявил агентству высокопоставленный представитель американского Минфина.

Только Euroclear в 2023 году заработала €4,4 млрд на замороженных российских активах. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в рамках первого транша доходов от активов России в начале августа Еврокомиссия получит €1,4 млрд. Эти средства направят на закупки для Украины, в том числе средств противовоздушной обороны и снарядов для артиллерии. Сами резервы останутся нетронутыми.

Кремль назвал перечисление Киеву доходов от российских активов воровством и пообещал организовать юридическое преследование всех, кто причастен к этому.