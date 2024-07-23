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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал воровством перечисление Киеву доходов от российских активов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Москва организует юридическое преследование причастных к воровству российских активов в Европе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о первом отчислении Еврокомиссии прибыли от замороженных резервов России.

«Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. <...> Это (конфискация активов. — РБК) прямое нарушение международного права, это попрание права собственности», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Использование доходов от российских активов для помощи Украине означает, что европейские страны пошли по худшему пути, отметил Песков. По его словам, российские средства тратят на закупку оружия.

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В связи с началом Москвой военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили денежные средства и ценные бумаги Банка России на общую сумму около $280 млрд. Российский Минфин в 2022 году оценил эти резервы примерно в $300 млрд.

В июне 2024 года западные страны решили направить прибыль от российских активов на поддержку Украины. При этом сами резервы останутся нетронутыми.

Бельгийский депозитарий Euroclear сообщил, что первый транш поступит в Европейский фонд в июле. Сумма перевода составит €1,55 млрд. Позднее Боррель заявил, что Еврокомиссия получит €1,4 млрд из доходов от активов Москвы в августе. Деньги направят на закупки средств противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов для Украины.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что если Украина получит более сложные из дальнобойных вооружения, может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая отодвинет инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.

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Теги
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