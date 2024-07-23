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Выборы президента США ,  
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Байден впервые выступит перед американцами после снятия с выборов

Байден впервые выступит перед американцами после выхода из президентской гонки
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден выступит с речью перед американцами вечером 24 июля. Об этом глава государства написал в X. Это первое публичное мероприятие с участием главы государства после того, как он объявил о выходе из президентской гонки.

«Завтра вечером в 20:00 по восточному времени (04:00 мск 25 июля) я обращусь к нации из Овального кабинета и расскажу о том, что ждет меня впереди и как я завершу работу для американского народа», — написал Байден.

О намерении выступить с речью перед американцами сам Байден объявил в день, когда сообщил о решении отказаться от переизбрания. Об этом говорилось в его заявлении, опубликованном в X. Президент отмечал, что выступление состоится на этой неделе.

Позднее телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что Байден вместе с помощниками готовит речь, в которой намерен объяснить американцам причины своего решения выйти из гонки.

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Незадолго до снятия с выборов Байден вновь заразился коронавирусом, Белый дом объявил об этом 18 июля. Политик отменил публичные мероприятия и ушел на самоизоляцию в своем доме в Рехобот-Бич в Дэлавэре. По данным AFP, президент должен вернуться к работе в Белом доме 23 июля, спустя неделю после ухода на карантин.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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