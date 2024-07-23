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Дело Тимура Иванова ,  
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В парке «Патриот» начались следственные действия

Силовики начали следственные действия в парке «Патриот»
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Дело Тимура Иванова
Силовики приехали и проводят следственные действия в парке "Патриот", сообщил ТАСС со ссылкой на источник и подтвердил источник РБК. Действия могут быть связаны с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В парке «Патриот» проходят следственные действия, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Изымаются интересующие их документы», — сообщил агентству источник.

Информацию о следственных действиях подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

РБК направил запрос Парк «Патриот», а также в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Ранее о том, что там проходят следственные действия, сообщил Telegram-канал Mash. Он писал, что на территорию военно-патриотического парка приехали «несколько машин с оперативниками». «Работа правоохранителей в «Патриоте» может быть связана с делом в отношении экс-замминистра МО РФ Тимура Иванова», — сообщил Mash.

Тимура Иванова задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) в конце апреля. Максимальный срок по статье — до 15 лет заключения. 24 апреля суд арестовал Иванова. В июне Тимура Иванова уволили по утрате доверия.

Тимур Иванов в 1999–2012 годах работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.

Он стал замминистра обороны в 2016 году. Иванов — действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и Заслуженный строитель России.

Возглавляя «Оборонстрой», Иванов в том, числе занимался строительством парка «Патриот».

По версии следствия, Иванов вступил «в преступный сговор с третьими лицами». Там считают, что он «объединился с ними для совершения организованной группой преступления»: «получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин (По данным СПАРК, Сергей Бородин был или остается руководителем и учредителем 18 компаний. В настоящее время он занимает должность директора и совладельца зарегистрированной в Тверской области компании ООО «Волжский берег». Эта компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества) и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Тимур Иванов не признал вину и отказался от сделки со следствием и попросил отпустить его из СИЗО, как «ветерана боевых действий».

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Елена Степанова Елена Степанова
Тимур Иванов уголовное дело обыски парк «Патриот»
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