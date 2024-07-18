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Дело Тимура Иванова ,  
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ТАСС сообщил об отказе экс-замминистра Иванова от сделки со следствием

ТАСС: экс-замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве и настаивает на своей невиновности, сообщили в правоохранительных органах. Экс-замминистра вменяют получение взятки в ₽1,2, ему грозит до 15 лет лишения свободы

Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере экс-замминистра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщил собеседник агентства Иванов отрицает вину.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности», — сказал источник.

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Защита Иванова отказалась от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия, отмечает агентство.

Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Следствие считает, что экс-замминистра помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Чиновник отрицает свою вину. С апреля он находится в СИЗО, в июне был уволен в связи с утратой доверия.

По делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Фомин, которого обвиняют оказании содействия при даче взятки, также обдумывал сделку со следствием, но отказался от нее, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источник.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Тимур Иванов сделка со следствием уголовное дело взятка
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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