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Политика ,  
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Суд в Москве отклонил иск Зыгаря о внесении в реестр иноагентов

Суд в Москве отклонил иск Зыгаря о признании его статуса иноагента незаконным
Михаил Зыгарь
Михаил Зыгарь (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом) к МИДу и Минюсту России о незаконности признания его иноагентом. В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили РБК эту информацию.

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Политика
Михаил Зыгарь

Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».

Минюст внес его в список иноагентов 21 октября 2022 года.

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Теги
Михаил Зыгарь иноагенты иск в суд реестр иноагентов Замоскворецкий суд новости
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