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Суд в Москве отклонил иск Зыгаря о внесении в реестр иноагентов
Суд в Москве отклонил иск Зыгаря о признании его статуса иноагента незаконным
Михаил Зыгарь
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом) к МИДу и Минюсту России о незаконности признания его иноагентом. В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили РБК эту информацию.
Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».
Минюст внес его в список иноагентов 21 октября 2022 года.
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