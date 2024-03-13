Суд в Москве отклонил иск Зыгаря о признании его статуса иноагента незаконным

Суд в Москве отклонил иск Зыгаря о внесении в реестр иноагентов

Михаил Зыгарь (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом) к МИДу и Минюсту России о незаконности признания его иноагентом. В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили РБК эту информацию.

Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».

Минюст внес его в список иноагентов 21 октября 2022 года.