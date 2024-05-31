Уголовное дело в отношении Зыгаря поступило в суд
Басманный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении журналиста Михаила Зыгаря (внесен в реестр иноагентов) о распространении ложной информации о Вооруженных силах России, следует из материалов дела.
Материал поступил в суд в пятницу, зарегистрирован и уже находится у судьи.
В середине апреля суд заочно арестовал Зыгаря, находящегося за рубежом.
Следствие вменяет ему нарушение ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным телеграм-канала SHOT, причиной возбуждения дела стала публикация Зыгаря в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) о событиях в Буче от 4 апреля 2022 года. Весной после отступления российских войск оттуда западные СМИ опубликовали фото, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и отмечала, что кадры появились уже после того, как из региона ушли российские войска.
Михаил Зыгарь — бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».
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