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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск Михаила Зыгаря

МВД объявило в розыск писателя Михаила Зыгаря
Сюжет
Военная операция на Украине
В марте стало известно, что против Зыгаря завели дело о фейках о российской армии. Источник ТАСС говорил, что следствие будет добиваться его ареста, писателя объявят в розыск, поскольку он находится не в России
Михаил Зыгарь
Михаил Зыгарь (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

МВД России объявило в розыск писателя Михаила Зыгаря (внесен в реестр иноагентов).

В карточке в базе розыска сказано, что Зыгаря разыскивают по уголовной статье, по какой конкретно, не уточняется. 

РБК обратился за комментарием к Михаилу Зыгарю.

Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть».

13 марта ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что против в отношении писателя завели уголовное дело по статье о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК, до 10 лет лишения свободы). «Следователи будут добиваться его ареста в Замоскворецком суде и объявят в розыск, так как он покинул территорию Российской Федерации и скрывается за границей», — рассказал собеседник ТАСС.

По данным телеграм-канала SHOT, причиной возбуждения дела стала публикация Зыгаря в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) о событиях в Буче от 4 апреля 2022 года. Весной после отступления российских войск оттуда западные СМИ опубликовали фото, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.

Михаил Зыгарь заключил брак с актером Жан-Мишелем Щербаком
Общество
Михаил Зыгарь (справа) и&nbsp;Жан-Мишель&nbsp;Щербак

25 марта в Псковский городской суд поступило постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Зыгаря по ч.1 ст.20.3.3 КоАП (дискредитация российской армии), следует из базы на сайте суда. Однако спустя три дня судья постановил вернуть материалы дела Псковскому транспортному прокурору для устранения недостатков.

До этого Замоскворецкий суд отклонил иск журналиста к МИДу и Минюсту России о незаконности признания его иноагентом. Минюст внес его в реестр в октябре 2022 года. В том же месяце Зыгарь опубликовал пост о том, что заключил брак с актером Жан-Мишелем Щербаком, поставив геометку в Португалии. Российская Конституция признает браком только союз мужчины и женщины. 

В ноябре прошлого года Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его. В начале марта движение было включено в список экстремистских организаций российским Минюстом. В России есть уголовное наказание за участие в деятельности экстремистской организации (ч.2 ст. 282.2 УК, до шести лет лишения свободы).

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Яна Баширова
Михаил Зыгарь розыск уголовное дело иноагент
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