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Суд заочно арестовал автора книги «Вся кремлевская рать»

Басманный суд заочно арестовал журналиста и писателя Михаила Зыгаря
Михаил Зыгарь
Михаил Зыгарь (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Писателя и журналиста Михаила Зыгаря (внесен в реестр иноагентов) заочно арестовал Басманный суд, следует из электронной картотеки суда. Мера пресечения вынесена по делу о распространении фейков про российскую армию.

Зыгарь в последнее время живет за пределами России.

Михаил Зыгарь — бывший главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом и нежелательной организацией), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть». 

9 апреля МВД объявило его в розыск.

Материал дополняется.

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