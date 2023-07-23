Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС

News 24: президента Макрона и других представителей Запада не пригласили на саммит БРИКС

Макрон заявил о желании принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в середине июня. Представитель ЮАР Анил Суклал сообщил, что приглашения были разосланы 69 странам Глобального Юга, но не западным государствам

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который добивался участия в предстоящем саммит БРИКС, не получил приглашения со стороны ЮАР, сообщает новостной портал News 24 со ссылкой на заявление эмиссара ЮАР в организации, профессора Анила Суклала.

По данным портала, на выступлении 20 июля Суклал заявил, что на саммит были приглашены представители 69 стран Глобального Юга, в том числе лидеры 54 африканских государств, но не западные страны. Суклал добавил, что, хотя они и не приглашали представителей Запада, с ними «продолжают взаимодействие».

News 24 отмечает, что приглашение на саммит, в частности, не получили представители крупнейших западных держав — США, Великобритании и Франции.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге. В нем примут участие лидеры стран — основателей организации: Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и России. Выступление Владимира Путина пройдет по видеосвязи, на саммите страну будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.

В середине июня газета L'Opinion со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщила, что Макрон в ходе телефонного разговора, который состоялся в начале июня, попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу позволить ему посетить саммит БРИКС. По данным издания, просьба французского лидера застала Рамафосу врасплох. Позднее глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе визита в ЮАР подтвердила, что президент заинтересован в диалоге со странами объединения.

Замглавы МИД России Сергей Рябков после этого заявил, что поездка президента Франции на саммит БРИКС была бы неуместна. «Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», — сказал он.

БРИКС был основан в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к блоку присоединилась ЮАР. Рябков говорил в середине июня, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти 20. По его словам, намерение такого количества государств войти в состав объединения — «это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников».